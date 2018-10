New York Times: Donald Trump tjente store summer på skattesnusk i farens selskap

Trump hjalp til med å finne måter å unndra skatt på, enten gjennom smutthull i skattelovgivingen eller ved rene skatteunndragelser, ifølge en undersøkelse avisen har gjort.

Skattemyndighetene i New York har satt i gang undersøkelser etter New York Times ' opplysninger om at presidenten angivelig skal ha hjulpet foreldrene med å unndra skatt, skriver Reuters.

I artikkelen, som ble publisert tirsdag, står det at Trump mottok minst 413 millioner dollar – tilsvarende nær 3,4 milliarder kroner – i dagens dollarkurs fra farens selskap på denne måten.

Donald Trump avviser opplysningene via sin advokat.

Trump har lenge framstilt seg selv som en som selv har klart å bli milliardær, og han har også hevdet at han knapt har mottatt noen hjelp fra faren, New York-entreprenøren Fred C. Trump.

100.000 sider

Gravesaken i den amerikanske avisen er basert på en stor mengde fortrolige ligningsattester og regnskapsdokumenter. Avisen har gjennomgått over 100.000 sider offentlige dokumenter om Trump-familiens økonomi. De viser blant annet at Trump fikk overført penger fra farens selskap allerede da han var liten gutt.

Men mesteparten skal han ha fått i voksen alder som følge av at han og søsknene – Maryanne, Robert, Elizabeth og Fred Jr. – angivelig hjalp foreldrene med å unndra skatt. Det gjorde de ved å etablere et skallselskap for å skjule at de fikk overført millioner av dollar i gaver fra foreldrene, ifølge intervjuer og dokumenter.

Journaler tyder også på at Trump hjalp sin far med å snyte på skatten for millioner av dollar, skriver avisa. Han hevdes også å ha laget en strategi slik at verdien på farens eiendommer ble kraftig undervurdert da de ble overført til ham og søsknene, noe som førte til langt mindre skatteinnbetalinger.

Avviser påstandene

Trumps advokat Charles Harder avviser opplysningene.

– New York Times' anklager om bedrageri og skatteunndragelse er 100 prosent falske og svært ærekrenkende. Det var ingen svindel eller skatteunndragelse av noen. Opplysningene Times baserer sine falske påstander på, er ekstremt unøyaktige, sier Harder til avisa.

Trumps bror Robert sier på vegne av familien at all nødvendig skatt ble betalt da foreldrene døde.

Avisen skal ha kontaktet Donald Trump flere ganger de siste ukene for å få en kommentar, men han har ikke ønsket å kommentere den.

Det hvite hus sier i en uttalelse at artikkelen til avisa er «misvisende», og det vises til at skattemyndighetene har gjennomgått og signert transaksjonene, skriver Reuters.

Skatteeksperter sier til New York Times at de ikke tror saken kommer til å ende med en strafferettslig etterforskning ettersom de påståtte forholdene ligger langt tilbake i tid.