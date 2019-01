Kuppforsøk i Gabon

Militæret hevdet mandag morgen å ha tatt kontroll over den nasjonale radiostasjonen, og en militærtalsmann leste opp en erklæring om at det er opprettet et nasjonalt gjenopprettingsråd. Talsmannen fordømte også nyttårstalen som president Ali Bongo holdt.

Et par timer senere holdt en militærtalsmann en direktesendt TV-tale der erklæringen om kupp ble gjentatt.

Samtidig ble det hørt skudd i hovedstaden, blant annet ved hovedkvarteret til landets statlige TV-stasjon. Det meldes også at stridsvogner og pansrede kjøretøy kjører gjennom gatene i Libreville.

Gabon, som har litt over 2 millioner innbyggere, har vært styrt av samme familie i 50 år. Ali Bongo har vært president siden 2009, da han tok over makten etter sin far Omar Bongo. Han var president fra 1967 til sin død i 2009.

Bongo ble gjenvalgt som president i 2016, et valg preget av uro, vold og anklager om valgfusk. Både opposisjonen og EU-observatører stilte spørsmål ved gjennomføringen av valget.

Den 59 år gamle presidenten har imidlertid ikke vært i hjemlandet siden oktober, da han angivelig fikk slag mens han var på besøk i Saudi-Arabia. I nyttårstalen, som var innspilt på forhånd, sa Bongo at han var på bedringens vei.

Men militæret har ikke latt seg imponere av det og sier de vil gjenopprette demokratiet i landet. (NTB)