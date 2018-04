– Et perfekt gjennomført angrep i går natt. Takk til Frankrike og Storbritannia for deres visdom og for slagkraften til deres fantastiske militærstyrker. Kunne ikke fått et bedre resultat. Oppdrag fullført, skriver Trump.

Omtrent samtidig kunngjorde Pentagon at det vil bli holdt en amerikansk brifing om angrepet klokken 15 norsk tid.