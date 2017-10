Uro og undring over uvanlig mørk himmel over Stockholm

– Har solen tenkt å stå opp i dag, eller? skriver advokaten Sanna Bergheim på Twitter, en av mange stockholmere som undret seg over fenomenet.

Mandag hadde mange briter samme opplevelse i forbindelse med orkanen Ophelia, som de siste dagene har herjet i den østlige delen av Atlanterhavet. Den kraftige vinden har ført partikler fra store skogbranner i Spania og Portugal nordover.

– Vi tror at dette er akkurat det som skjedde i Storbritannia, at det er støv fra branner i Spania og Portugal som gjør himmelen mørkere. De kraftige vindene i forbindelse med Ophelia bidrar til å trekke opp disse partiklene over Sverige, sier Ian Engblom, meteorolog ved Foreca til Aftonbladet.

I Storbritannia var den mørke himmelen også preget av uforklarlige farger, som rødt, oransje og gult, og også dette har vært tilfelle i Sverige.

Rød sol, grå himmel

I Småland er det blant annet observert en grå himmel kombinert med en helt rød sol.

– Mørket var en blanding av fargene gult og svart, og til slutt helt svart. Følelsen i luften var at orkanen skulle komme og rykke bort hus, trær og annet, skriver Leila i Aftonbladets kommentarfelt etter at avisen ba leserne om å dele sine opplevelser med «morgenmørket».

Ved Sveriges Meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI) hadde meteorologene først ingen forklaring på fenomenet.

– Jeg har faktisk ingen anelse, sa meteorologen Therese Gadd til TT og føyde til at det var uvanlig tykt skydekke og at himmelen derfor virker mørkere.

Tordenvær

Også i Uppsala nord for Stockholm ble innbyggere urolige da de hørte flere kraftige smell som fikk vinduer til å riste.

Politiet fikk også telefoner fra folk som var bekymret etter å ha sett lysskinn.

Ifølge SMHI kan imidlertid smellene ha en helt naturlig forklaring: Tordenvær.

– Det kan sikkert ha vært et veldig kraftig tordenbrak. Men det er jo uvanlig med tordenvær på denne tiden av året, og derfor er det absolutt ikke noe rart at folk reagerer, sier meteorologen Sofia Söderberg ved SMHI til Uppsala Nye Tidning.