USA innfører visumrestriksjoner mot Kina

Kunngjøringen fra utenriksdepartementet kommer kun én dag etter at USA svartelistet 28 kinesiske selskaper som Washington mener bryter rettighetene for minoritetsgruppene.

Utenriksdepartementet har ifølge Reuters ikke kommentert hvem som vil bli berørt av innskrenkingen eller hva endringen i visumreglene innebærer.

Kinas ambassade i Washington kaller trekket et «oppdiktet påskudd» for å blande seg inn i Kinas interne anliggender, og skriver på Twitter at «Xinjiang ikke har et såkalt menneskerettighetsproblem, som hevdet av USA».

– Vår kamp mot terrorisme og våre avradikaliseringstiltak i Xinjiang har som mål å utrydde ekstremismens og terrorismens grobunn. Det er i tråd med kinesiske lover og internasjonal praksis, og støtter av alle de 25 millionene mennesker fra forskjellige etniske grupper i Xinjiang, skriver Kinas Washington-ambassade.

Kineserne tilføyer at Xinjiangs anliggende er Kinas interne anliggende, og ber USA om å ikke blande seg inn.

Innskrenkingen innføres mens spenningen mellom USA og Kina er stor som følge av handelskonflikten. Ifølge Reuters vil handelssamtalene fortsette torsdag og fredag som planlagt.