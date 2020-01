Auschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme

I 25 år har Benjamin Lesser fortalt sin historie som overlevende fra nazistenes dødsleir Auschwitz-Birkenau. Han sier verden aldri må glemme holocaust.

Benjamin Lesser (til venstre), Alina Dabrowska og Leon Weintraub overlevde fangenskapet i Auschwitz. Søndag var de tilbake i byen rett ved der dødsleiren lå for å dele sin historie og holde minnet om holocaust i live. Foto: Foto: Fredrik Ljone Holst / NTB scanpix

Lesser er opprinnelig polsk, men bor i USA. Han er en av flere overlevende som har kommet til Polen i forbindelse med at det mandag er 75 år siden leiren ble frigjort av sovjetiske soldater.

I et bibliotek en halvtimes spasertur fra utryddelsesleiren, forteller han om dagen han ankom Auschwitz.

– Vi gikk av toget. Josef Mengele sendte menn til én side, kvinner og barn til den andre siden. Det var siste gang jeg så søsteren min, forteller han. Av en familie på sju overlevde bare han og søsteren.

Det tok 50 år etter krigen før han begynte å snakke om det han hadde opplevd, men da han først hadde begynt, kunne han ikke stoppe.

– Jeg vil at dagens unge skal vite alt som skjedde. Det er vanskelig å tro at siviliserte, utdannede mennesker kunne bli slik, at de kunne drepe uskyldige mennesker. Jeg nå også minne meg selv på det hele tiden, holde minnet i live. Det er lett å glemme, men vi kan ikke tillate verden å glemme, sier han.

Han trekker også fram hensynet til millionene som ble drept i Nazi-Tysklands industrialiserte folkemord.

– Seks millioner ble slaktet av nazistene. Om jeg ikke gjentar min historie og forteller verden om det, vil de dø en gang til. Jeg kan ikke la det skje, sier Lesser.

