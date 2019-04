Byggearbeidere brøt røykeforbud i Notre-Dame

Taket og spiret raste sammen, og den gotiske katedralen i hjertet av Paris ble påført store skader i den kraftige brannen 15. april. Brannen etterforskes som en ulykke.

Den 850 år gamle katedralen var under restaurering av fire ulike selskaper da brannen startet. Den satiriske og granskende avisen Le Canard enchaîné har skrevet at ansatte i et firma som hadde ansvar for stillasene i forbindelse med dette arbeidet, har innrømmet overfor politiet at de røkte på stedet, til tross for at dette ikke var tillatt. Selskapet bekrefter dette, men gjentar det de tidligere har sagt om at det ikke kan klandres for brannen.

– Jeg kan bekrefte at det er det de har fortalt til politiet. Jeg beklager at de brøt røykeforbudet, sier en talsperson for selskapet, men legger samtidig til:

– Vi tror ikke en sigarettsneip antente Notre-Dame.

Avisen skriver at etterforskerne tror en kortslutning er den mest sannsynlige årsaken til at det begynte å brenne i katedralen mandag i påskeuken. Talspersonen til stillasselskapet Le Bras Frères sier brannen startet inne i katedralen, ikke på utsiden, og at det begynte å brenne en time etter at arbeiderne hadde forlatt stedet.