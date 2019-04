Telegraph: May gir Huawei tommel opp til deler av 5G-utbyggingen

Både USA og flere av Mays egen ministre har advart mot å la den kinesiske telegiganten bygge ut infrastrukturen til 5G-nettet, skriver den britiske avisen. De mener Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko og kan gjøre nettet sårbart for kinesisk spionasje. Selskapet avviser påstander om for tette bånd til myndighetene i Beijing.

May leder det nasjonale sikkerhetsrådet som tirsdag ga klarsignal til å la Huawei delta i utbyggingen av elementer som ikke utgjør kjernen i mobilnettets infrastruktur. Det betyr at det kinesiske selskapet blant annet kan bygge antenner for basestasjonene.

Telegraph skriver også at sjefen for etterretningssenteret GCHQ, Jeremy Fleming, onsdag vil advare mot risikoen som kommer fra cybertrusler i et større omfang enn noen gang tidligere. Fleming vil legge fram dette på et årlig møte i etterretningsalliansen Five Eyes (fem øyne), som består av Storbritannia, USA, Australia, New Zealand og Canada.

En rekke vestlige land diskuterer for tiden hvorvidt Huawei skal stenges ute fra utbyggingen av 5G-nettet. USA forbyr statlige etater å inngå kontrakter med Huawei eller andre selskaper som bruker Huaweis utstyr. Amerikanerne oppfordrer sine allierte til å bryte med selskapet.