Venezuelas opposisjonsleder varsler nye masseprotester

– Vi vil være i gatene over hele Venezuela, sa Guaidó tidlig onsdag morgen lokal tid, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han hevdet at onsdagens protester vil bli blant de største i Venezuelas historie.

Også president Maduros tilhengere planlegger store demonstrasjoner 1. mai i hovedstaden Caracas.

Guaidó gjorde dagen før et nytt forsøk på å få landets militære styrker til å skifte side og styrte Maduro. For første gang talte han i en video sammen med væpnede soldater som har hoppet av fra regjeringsstyrkene.

Også opposisjonslederen Leopoldo Lopez sto ved Guaidós side i videoen. Han hevdet å ha blitt løslatt fra husarrest av venezuelanske soldater.

Støtte fra USA

Guaidó fikk umiddelbart støtte fra USA, og tilsynelatende også fra den venezuelanske etterretningssjefen Manuel Ricardo Cristopher Figuera.

Demonstrasjoner og voldelige opptøyer brøt ut i Caracas. Flere demonstranter ble såret da de ble kjørt ned av sikkerhetsstyrkenes pansrede kjøretøyer.

Under sammenstøtene ble til sammen over 50 mennesker skadd, ifølge leger på stedet. Over halvparten av dem skal ha blitt truffet av gummibelagte kuler.

Guaidó og Lopez forsøkte å dirigere demonstrantene fra en motorveibru i nærheten av en militærbase i Caracas. Soldater inne på basen skjøt tåregassgranater mot de opposisjonelle demonstrantene.

– Kuppforsøk avverget

Men bortsett fra etterretningssjefen Figuera så det ut til at Venezuelas militære ledere og regjeringsmedlemmer sluttet ring rundt Maduro.

I en TV-sendt tale gratulerte han landets væpnede styrker med å ha stanset et kuppforsøk.

– Dette vil ikke gå ustraffet hen, advarte presidenten.

Han varslet at de som har begått «alvorlige forbrytelser mot grunnloven», vil bli stilt for retten.

I tillegg erklærte den sosialistiske presidenten at Venezuela ikke vil la seg «slavebinde» eller overgi seg til «imperialistiske krefter» – etter alt å dømme en beskjed til USA.

Søkte tilflukt i ambassader

Juan Guaidó er leder for Venezuelas opposisjons-kontrollerte nasjonalforsamling og selverklært midlertidig president. USA og en lang rekke andre land anerkjenner han som landets rettmessige leder, men det er fortsatt Maduro som har makten i Venezuela.

Etter opptøyene i Caracas onsdag, søkte Lopez og hans familie tilflukt i Chiles ambassade i Caracas. Deretter flyttet de over til Spanias ambassade. Rundt 25 soldater som hadde støttet Guaidó, søkte om asyl i Brasils ambassade i byen.

USAs utenriksminister Mike Pompeo hevder at Maduro tirsdag vurderte å forlate Venezuela med fly, men at Russland overtalte ham til å bli i landet. Dette avvises både av Maduro og Russland.

Luftfartstilsynet i USA har bedt alle amerikanske fly i Venezuela forlate landet i løpet av et par dager.

I et intervju med TV-stasjonen Fox News onsdag sa Pompeo at USA vil kunne gripe inn militært i Venezuela om nødvendig. Men han sa ikke konkret hva som etter hans syn kan gjøre det nødvendig med en militæraksjon.