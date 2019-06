Europa forbereder seg på 40 grader

Det er varme vinder fra Sahara som forårsaker den plutselige sommervarmen.

Temperaturene vil begynne å stige i Spania i løpet av helgen, før den sprer seg til Frankrike og Tyskland i starten av neste uke. Det er forventet å bli opp mot 40 grader, skriver Yr.

– Sør-Norge får også en liten smakebit av varmen med opp mot 25 grader fra og med onsdag, sier statsmeteorolog John Smits til NRK.

Hele Europa forbereder seg på utfordringene som heten skaper.

Rekord

I Tyskland kan det bli rekord om gradestokken nærmer seg 40 grader. Forrige topp på denne tiden av året ble registrert i Frankfurt i 1947 med 38,2 grader.

Utrykningspersonale har bedt befolkningen om å passe ekstra på både barn, eldre og de med et svakt immunforsvar, som kan være ekstra utsatt når det er sterk varme.

I deler av Tyskland advarer man også om at det kan oppstå skogbranner. I delstaten Brandenburg, som omringer hovedstaden Berlin, er brannmannskaper allerede i beredskap.

Fotball-VM

I Paris er hjelpeorganisasjonene i gang med å dele ut vann og tilby svalere overnatting for hjemløse. Etter tragediesommeren i 2003 da mange mennesker mistet livet etter komplikasjoner på grunn av heten, har myndighetene satt i verk et system for å hjelpe de svakeste.

– Vi er forberedt, både på pleiehjemmene, på sykehus og i transportsystemet. Men når mennesker er svake, og selv om vi er godt organisert, frykter vi en høyere dødelighet, sier Franrikes helseminister Agnes Buzyn.

I forbindelse VM i fotball for kvinner, har man varslet at det kan bli aktuelt med ekstra pauser i kampene om det blir for varmt inne på stadionene. I verste fall kan kamper bli utsatt.

Oftere hete

Eksperter sier at hetebølgene oftere rammer Europa.

– Vi ser at varmerekordene registreres fem ganger så ofte i dag enn det vi ville sett med et mer stabilt klima. Økningen av ekstremvarme er som ventet en konsekvens av global oppvarming, sier Stefan Rahmstorf ved Potsdam-instituttet for klimaforskning.

Forsker Dim Coumou ved Frie universitet i Amsterdam sier issmelting i Arktis også rammer sirukulasjonen i atmosfæren som i sin tur gjør ekstremvarme mer sannsynlig.

Analyser viser at det skjer det en opphopning av varme og tørre værforhold der sommerdager utvikler seg til en hetebølger, ifølge ham.