I dag grilles Mueller

Den minst fem timer lange seansen i Representantenes hus vil bli direkteoverført på amerikansk fjernsyn. Mueller, som egentlig ikke ønsker å stille til høring, kan vente seg mange kritiske spørsmål både fra demokrater og republikanere – først i justiskomiteen, deretter i etterretningskomiteen.

Ifølge BBC-journalisten Anthony Zurcher er det lite som tyder på at Mueller vil si mer enn hva han absolutt må.

– I det som nå kan bli siste episode i spesialrådgiverens etterforskning, vil han neppe endre sin stoiske væremåte, sier Zurcher.

Dermed er det ventet at både demokrater og republikanere vil legge mye i spørsmålene for å få fram sine egne poenger i håp om å påvirke den amerikanske opinionen.

Ulike agendaer

Mens flere demokrater er mest opptatt av å få fram informasjon som kan underbygge en riksrettssak mot Trump, vil republikanerne trolig forsøke å skape tvil om redeligheten i etterforskningen og muligens antyde at den er politisk farget og iverksatt for å skade Trump.

Trump har på forhånd sagt at han ikke kommer til å se på TV-overføringen, og hvis han likevel gjør det, vil det kun være «bitte litt».

Tirsdag brukte han igjen Twitter til å angripe den 74 år gamle tidligere FBI-sjefen.

– Den svært motsigelsesfulle Robert Mueller bør ikke få en ny sjanse. Når alt kommer til alt, vil det være dårlig for ham og de falske demokratene i Kongressen, som ikke har gjort noe annet enn å kaste bort tiden på denne tåpelige heksejakten, skrev Trump.

Deretter fastslo han i store bokstaver at rapporten viser at det ikke var noe samarbeid med russerne eller hindring av etterforskningen.

Ikke renvasket

I to år gransket Muellers team hvorvidt Russland i 2016 påvirket det amerikanske presidentvalget og hvorvidt det eksisterte et samarbeid mellom russerne og Trumps valgkampteam.

Rapporten ble ferdigstilt i mars og konkluderte med at russiske myndigheter sto bak en kampanje for å øke Trumps sjanser til å vinne valget. Men etterforskerne fant ikke bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne, samtidig som de ikke utelukker at så var tilfelle.

Den 448 sider lange rapporten dokumenterer også omfattende kontakt mellom Trumps valgkampteam og russere, men uten at det er vurdert som direkte lovbrudd.

Demokratene er splittet i synet på om de bør forsøke å få Trump stilt for riksrett eller ikke. Flere av dem er skuffet over Muellers konklusjoner og mener innholdet i rapporten er kraftigere kost enn hva som er kommet fram i mediene. De vil trolig presse Mueller på hvorfor han lot være å konkludere med at Trump hindret etterforskningen, samtidig som han har sagt at Trump ikke er renvasket for disse anklagene.

– Kriminalitet på høyt plan

De er også kritiske til Muellers uttalelse om at det aldri var et alternativ å sikte den sittende presidenten for lovbrudd fordi det ville vært et brudd på justisdepartementets retningslinjer.

– Vi ønsker at det amerikanske folket skal høre direkte fra spesialetterforsker Mueller om hva som ble funnet under etterforskningen. Rapporten inneholder svært betydelige bevis for at presidenten har gjort seg skyldig i kriminalitet på høyt plan og lovovertredelser, sa lederen for justiskomiteen, demokraten Jerry Nadler, søndag.

Uttrykkene han brukte, er de samme som brukes som grunnlag for riksrett.