Biden vil holde USA i WHO

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier at noe av det første han vil gjøre som president, er å reversere Donald Trumps beslutning om å gå ut av WHO.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joe Biden vil melde USA inn i WHO igjen dersom han blir valgt til president. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

– Amerikanerne er tryggere når USA er engasjert i å styrke den globale helsen. På min første dag som president vil jeg gå inn i WHO igjen og gjenopprette vårt lederskap i verden, tvitret Biden.

USAs regjering ga tidligere tirsdag FN formell beskjed om at landet trekker seg ut av Verdens helseorganisasjon WHO, med virkning fra juli neste år.

Les også USA har levert WHO-oppsigelsen til FN

– Kongressen har fått beskjed om at POTUS offisielt har trukket USA ut av WHO midt i en pandemi, tvitrer senator Bob Menendez, som er Demokratenes øverste representant i utenrikskomiteen.

POTUS er en forkortelse for USAs president.

Oppsigelsestiden er ett år, og dersom prosessen fullføres, mister WHO sin største økonomiske bidragsyter. I mellomtiden må USA innfri sine økonomiske forpliktelser, ifølge FN.

Trump varslet i mai at han ville trekke landet ut av WHO og anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Han kunngjorde også at USAs midler til WHO skulle fryses.