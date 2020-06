I dag blir det enten tiltale eller henleggelse etter Palme-mordet

Onsdag kunngjør svensk påtalemyndighet om etterforskningen av drapet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986 blir henlagt, eller om det skal reises tiltale.

En minneplakett på stedet i Stockholm der Olof Palme ble drept for over 34 år siden. Onsdag skal svensk påtalemyndighet kunngjøre om etterforskningen av drapet skal henlegges eller om det skal reises tiltale. Foto: Frida Hedberg / TT / NTB scanpix

Foreløpig ubekreftede påstander om at drapsvåpenet er funnet høyner spenningen før svensk påtalemyndighet avslører om noen nå blir tiltalt eller ikke.

28. februar 1986 kom statsminister Olof Palme hjem til leiligheten sin i Gamla stan i Stockholm i 18.30-tiden, etter en tilsynelatende vanlig arbeidsdag.

Det står å lese i rapporten fra kommisjonen som gransket Palme-saken på 1990-tallet.

Denne kvelden hadde ikke Palme med seg noen livvakter. De hadde ikke vært på vakt siden formiddagen ettersom den 59 år gamle statsministeren hadde sagt at han ikke behøvde dem mer den dagen.

Vel hjemme i leiligheten på Västerlånggatan 31 tok han noen telefoner og spiste middag med kona Lisbeth.

Like etter klokka 20.30 gikk paret ut av leiligheten og spaserte bort til T-banestasjonen i Gamla stan. Der gikk de på en bane mot sentrum.

De gikk av på stasjonen ved Rådmannsgatan, gikk opp Sveavägen og spaserte mot Grand kino der de møtte sønnen Mårten og hans forlovede.

Sveriges statsminister Olof Palme ble drept i februar 1986. Han ble 59 år gammel. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

På kino

Sammen skulle de fire se filmen «Bröderna Mozart», som begynte klokka 21.15. Kinobesøket var ikke planlagt, beslutningen om å gå på kino ble tatt få timer i forveien, ifølge granskningskommisjonen.

Etter at filmen var ferdig, like etter klokka 23, ble de fire stående og prate litt utenfor kinoen. Om lag 23.15 gikk de to parene hver til sitt.

Olof og Lisbeth Palme gikk sørover mot sentrum. Ved Adolf Fredriks kyrkogata krysset de Sveavägen og fortsatte sørover på den andre siden.

De stoppet opp og tittet i et butikkvindu, og fortsatte så videre nedover gata.

Skutt på kloss hold

Da de passerte Tunnelgatan, kom en mann opp bak statsministeren og skjøt ham på 10–30 centimeters avstand i ryggen.

Skuddet drepte Palme momentant og han falt sammen på fortauet. Gjerningsmannen avfyrte enda et skudd som sneide Lisbeth Palmes rygg.

Deretter løp gjerningsmannen inn Tunnelgatan, forbi noen brakker som sto der og videre opp trappen til Malmskillnadsgatan der han forsvant.