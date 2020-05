Danmark åpner grensene etter koronautbruddet

Den danske regjeringen åpner grensene for eiere av feriehus og forretningsfolk når de går over i fase to av åpningen av samfunnet etter koronautbruddet.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kunngjorde onsdag kveld at Danmark trapper ned restriksjonene som følge av koronautbruddet og åpner blant annet for at flere kan reise inn i Danmark. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Den danske statsministeren Mette Fredriksen kunngjorde oppmykingen sent onsdag kveld. Endringene trer i kraft fra mandag 25. mai.

Blant dem som nå tillates å reise inn i Danmark er forretningsfolk, kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Danmark. Også utlendinger som eier et feriehus i Danmark tillates innreise fra mandag.

Avtalen om gjenåpning kom etter flere timers forhandlinger mellom partiene i Folketinget torsdag. Diskusjonene og avveiningene har vært vanskelige, sier statsministeren.

– Det er ikke et eneste spørsmål som ikke er fylt med dilemmaer. Det gjelder særlig spørsmålet om å åpne grensene. Danmark er ikke en øy og vi er i dialog med landene rundt oss. Åpningen vil bli nødt til å skje gradvis, sier Fredriksen.

Avtalen omfatter også åpning av landets zoologiske hager, museer og teatre. Disse skulle egentlig ikke åpnes før Danmark var klare for å gå inn i fase tre, men på grunn av de lave smittetallene den siste tiden er det politisk enighet om å åpne disse før den planlagte datoen 8. juni.

Også elever i videregående skole kan se fram til å møte opp på skolene igjen i tiden framover.

Danmark har registrert 11.117 smittede av koronaviruset, med en økning på 74 siste døgn, ifølge Worldometer. I alt 554 personer er døde som følge av covid-19. Den siste tiden har økningen i antall smittede flatet ut og antallet med aktiv sykdom har falt tydelig.