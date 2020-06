Washington Post: USAs justisminister ba personlig om å få fredelige demonstranter fjernet

USAs justisminister William Barr ba personlig om at demonstranter skulle presses vekk fra Lafayette Square i Washington D.C., ifølge Washington Post.

President Donald Trump med en bibel foran St. John's Episcopal Church i Washington. Opprørspoliti aksjonerte mot fredelige demonstranter i for å rydde vei for fotoseansen, noe som har ført til reaksjoner. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB

Hendelsen har vekket sterke reaksjoner blant mange i USA. Plassen ble ryddet av opprørspoliti like før president Donald Trump skulle tale mandag. Etter talen krysset Trump veien for å posere med en bibel ved St. John’s Episcopal Church.

Direktivet fra Barr førte til at politiet gikk til aksjon med batonger, skjold og tåregass mot en gruppe demonstranter som framsto som fredelige. Politifolk til hest dyttet og jaget folk som hadde samlet seg for å protestere mot behandlingen av George Floyd, som døde under en pågripelse i Minneapolis.

Det ble også avfyrt gummikuler, skriver avisen.

Tirsdag melder nyhetsbyrået AP, med tjenestemenn i forsvarsdepartementet som kilde, at Trump også beordret militære helikoptre til å fly over demonstrantene for å «vise styrke».