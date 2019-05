EU planlegger ekstramøte for å legge lederkabal

Samlingen vil dermed finne sted bare to dager etter valget til nytt EU-parlament.

Tanken er at stats- og regjeringssjefene skal møtes til en uformell middag for å begynne diskusjonen om hvem som skal overta i Brussel når dagens ledere går av i høst.

Det får NTB bekreftet fra flere velinformerte EU-kilder.

EUs president Donald Tusk ventes å legge fram forslaget om ekstramøtet når stats- og regjeringssjefene samles til et separat toppmøte i Sibiu i Romania førstkommende torsdag for å diskutere EUs framtid.

Der vil Tusk også presentere et første grovutkast til en «strategisk agenda» for EU for de kommende fem årene.

Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få EUs lederkabal til gå opp. Når stats- og regjeringssjefene skal nominere kandidater, må de ta hensyn til alt fra geografisk fordeling og kjønnsfordeling til maktbalansen mellom de ulike partigruppene.

Et annet kompliserende element er at EU-parlamentet har makt til å avvise nominerte til enkelte av lederpostene.

EUs president Donald Tusk, EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker og EUs utenrikssjef Federica Mogherini skal alle skiftes ut.