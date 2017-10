Trump fortsetter sabelraslingen mot Nord-Korea

Trump slo tidligere i måneden fast at arbeidet med å finne en diplomatisk løsning på atomstriden med Nord-Korea er bortkastet.

– Han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen, tvitret Trump, med henvisning til utenriksminister Rex Tillersons forsøk på å bringe Nord-Koreas leder Kim Jong-un til forhandlingsbordet.

– Spar på kreftene Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, fortsatte Trump.

Sikkerhetsrådgivere

Tirsdag sammenkalte Trump sikkerhetsrådgiverne sine for å diskutere hvordan USA skal svare på Nord-Koreas atomprøvesprengninger og rakettprøveskytinger.

Forsvarsminister Jim Mattis og forsvarssjef Joseph Dunford orienterte Trump om en rekke muligheter, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

Mattis har tidligere gjort det klart at han støtter Tillersons forsøk på å få i stand en diplomatisk løsning på striden med Nord-Korea og hevdet i forrige uke at situasjonen langt fra er svart.

Uklart

Hvilken militær løsning på striden med atommakten Nord-Korea Trump ser for seg, er høyst uklart. Både Sør-Korea og Japan støtter utad Trumps tøffe linje, men frykter trolig følgene av en slik væpnet konflikt fordi den trolig vil ramme dem selv.

Kina følger også utviklingen nøye og vil motsette seg ethvert amerikansk forsøk på bruk av militærmakt i sitt nabolag.

Et militært angrep mot Nord-Korea, der det bor 25 millioner mennesker, vil trolig resultere i et massivt nordkoreansk angrep mot Sør-Korea og en strøm av nordkoreanske flyktninger over grensa til Kina.

Sabelrasling

Tirsdag raslet USA med sablene og sendte bombefly til Sør-Korea for å delta i en militærøvelse, den siste i en lang rekke.

B1-B-flyene kom fra USAs store militærbase på stillehavsøya Guam, som Nord-Koreas leder Kim Jong-un har truet med å angripe med raketter.

USA har også tidligere sendt bombefly til felles militærøvelser med Sør-Korea.

Hacket krigsplaner

Samme dag ble det kjent at hackere, angivelig fra Nord-Korea, har stjålet hundrevis av hemmeligstemplede militærdokumenter fra Sør-Korea.

Ifølge den sørkoreanske avisen The Chosun Ilbo er 235 gigabytes med sensitiv informasjon stjålet, blant dem detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot den nordkoreanske lederen. Flere av planene er utarbeidet i samarbeid med USA.

Ifølge Sør-Korea har naboen i nord trent opp hele 6.800 datahackere, som også anklages for å ha stått bak et alvorlig hackerangrep i 2014.