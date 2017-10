USA sendte bombefly til Sør-Korea

De to bombeflyene fløy til landet tirsdag for å ta del i en øvelse med sørkoreanske jetfly. Dette vil trolig ergre Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som i lengre tid har truet med å sende missiler mot stillehavsøya Guam hvor USA har stasjonert en stor militærbase.

En tjenestemann i det sørkoreanske militæret opplyser at USAs bombefly simulerte missilangrep over landets østkyst før de, sammen med to sørkoreanske jetfly, gjennomførte en lignende øvelse utenfor vestkysten.

Trump-møte

Tirsdag bekreftet Det hvite hus at forsvarsminister Jim Mattis og militærsjef Joseph F. Dunford orienterte president Donald Trump om situasjonen mellom de to landene. I en pressemelding heter det at de i møtet diskuterte «flere alternativer om hvordan svare på Nord-Koreas angrep, og om nødvendig, hvordan stoppe Nord-Korea fra å true USA og landets allierte med atomvåpen.»

Tidligere samme dag ble det kjent at nordkoreanske hackere har stjålet hundrevis av hemmeligstemplede militærdokumenter fra Sør-Korea. Ifølge avisen The Chosun Ilbo , er 235 gigabytes med sensitiv informasjon stjålet.

Detaljerte krigsplaner

Ifølge sørkoreanske myndigheter har 80 prosent av de stjålne dokumentene ikke blitt identifisert ennå. De dokumentene som har blitt identifisert, som dokumentet Operational Plans 5015, inneholder detaljerte krigsplaner og attentatplaner mot den nordkoreanske lederen. Flere av planene er utarbeidet i samarbeid med USA.

I alt finnes det 6.800 trente nordkoreanske datahackere, ifølge Sør-Korea, som mener disse hackerne også sto back et alvorlig hackerangrep i 2014.

USAs president Donald Trump har i nyere tid økt retorikken mot det lukkede regimet og hintet til at bruk av militær makt er det eneste som vil fungere i striden mellom landene. Etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, har begge landene kommet med trusler om å utslette hverandre.