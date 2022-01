Seks mulige russiske invasjoner av Ukraina UKRAINA: Hvis Russland invaderer Ukraina, kan det skje på flere måter. Her er seks muligheter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stridsvogner, granatkastere og over 100.000 soldater som er i stand til å forårsake død og ødeleggelse. Det er dette den russiske hæren har oppmarsjert langs den ukrainske grensen.

Russlands president Vladimir Putin sier det bare er en øvelse, men frykten for et russisk angrep på Ukraina får diplomater til å reise fra by til by i et forsøk på å avverge katastrofen.

Men hva slags katastrofe kan det bli? Senter for strategiske og internasjonale studier i København har presentert seks mulige scenarioer. Vi har bedt Claus Mathiesen, førsteamanuensis ved Forsvarsakademiet og ekspert i det russiske militæret om å vurdere dem.