Macron 3 prosentpoeng foran Le Pen i Frankrike

President Emmanuel Macron fikk drøyt 27 prosent av stemmene i første runde i det franske presidentvalget. Han møter Marine Le Pen i andre valgrunde.

Emmanuel Macron og Marine Le Pen møtes til andre valgomgang 24. april.

NTB-DPA-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Til sammenligning fikk høyrepopulistiske Le Pen, Macrons største utfordrer, litt under 24 prosent av stemmene, ifølge det franske innenriksdepartementet.

På tredjeplass kom venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon, med knappe 22 prosent av stemmene.

Macron og Le Pen møtes til andre valgomgang 24. april. Det blir dermed en reprise av duellen i 2017, der Macron stakk av med en overlegen seier. Meningsmålinger antyder at det blir langt jevnere denne gangen.

Både Macron og Le Pen fikk rekordstor oppslutning i første valgrunde, og det ventes at de to neste ukene med valgkamp kan bli bitter for de arge rivalene.