Flere organisasjoner krever at FN etterforsker Khashoggi-saken

En etterforskning utført av FN er «den beste garantien mot Saudi-Arabias hvitmaling», sa Robert Mahoney i presseorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) torsdag.

CPJ og de ikke-statlige organisasjonene (NGOer) Amnesty, Human Rights Watch (HRW) og Reportere uten grenser, holdt torsdag en pressekonferanse der de krevde at FN starter en etterforskning av forsvinningen til Khashoggi.

– En åpen dør

Et etterforskningsteam bestående av tyrkisk politi og en delegasjon fra Saudi-Arabia etterforsker Khashoggi-forsvinningen sammen, men NGOene mener at man ikke kan stole på at saudiaraberne utfører en troverdig etterforskning av seg selv.

– Dette er ikke måten man utfører en kriminaletterforskning på. Å la saudiaraberne etterforske seg selv er som å gi dem en åpen dør til hvitmaling, så derfor etterlyser vi en etterforskning utført av FN, sa Louis Charbonneau i HRW.

Organisasjonene sier at de har kontaktet Tyrkias FN-delegasjon to ganger med spørsmål om ikke FN burde etterforske saken, uten at de har fått svar.

Må be om det selv

Talsperson for FNs generalsekretær António Guterres sier at de ikke kan starte etterforskning med mindre begge parter i saken, altså Tyrkia og Saudi-Arabia, ber om det selv, eller at et av FNs råd får tildelt et mandat, som trolig kan være FNs sikkerhetsråd eller FNs menneskerettighetsråd.

Det er over to uker siden journalisten forsvant da han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Saudi-Arabia nekter for å ha noe med Khashoggis forsvinning å gjøre. USAs president Donald Trump uttalte torsdag at det ser ut til at journalisten er død.