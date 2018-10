Verden venter utålmodig på Khashoggi-svar

Khashoggi forsvant under et besøk på konsulatet 2. oktober. Ifølge tyrkiske kilder ble han torturert og drept av en saudiarabisk dødsskvadron, som deretter parterte og kvittet seg med liket.

Tyrkiske medier har gjengitt innholdet i det som skal være lydopptak inne fra konsulatbygningen, og dette skal levne liten tvil om hvilken skjebne den 60 år gamle saudiarabiske regimekritikeren led.

Tyrkisk politi gjennomsøkte tidligere i uka konsulatbygningen, og torsdag avsluttet de også undersøkelsene av den saudiarabiske konsulens bolig.

Etterforskerne har båret esker og poser ut av begge de to bygningene, men om disse inneholder svar er foreløpig ikke kjent.

Stadig sikrere

En anonym høytstående tyrkisk tjenestemann har overfor tyrkiske medier opplyst at det foreligger sikre beviser for at Khashoggi ble drept på konsulatet, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Amerikansk etterretning er på sin side stadig sikrere på at Khashoggi ble drept og at ordren kom fra Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, skriver New York Times.

Avisens kilder medgir imidlertid at det er indisier og ikke beviser som knytter kronprinsen til det angivelige drapet, men påpeker at det er lite sannsynlig at saudiarabiske agenter ville ha utført en slik likvidasjon uten Mohammed bin Salmans kjennskap.

Stille i dørene

USAs utenriksminister Mike Pompeo besøkte tidligere i uka både Saudi-Arabia og Tyrkia, men fikk tilsynelatende ikke noe svar.

President Donald Trump snakket også med kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman og kritiserte etterpå andre for å trekke forhastede konklusjoner.

Saudi-Arabia er uskyldige inntil det motsatte er bevist, sa Trump, som anklages for å gå altfor stille i dørene overfor en av USAs fremste allierte i regionen.

Kronprinsens livvakt

Torsdag trykket den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah bilder av en av dem som kan ha deltatt i det angivelige drapet på Khashoggi.

Ett bilde viser mannen ankomme Saudi-Arabias konsulat noen timer før Khashoggi, andre bilder viser at han sjekker ut av et hotell og forlater landet med en stor koffert samme ettermiddag.

Samme mann er å se på et bilde sammen med Mohammed bin Salman under et besøk i USA tidligere i år, der han synes å opptre som kronprinsens livvakt.

Tyrkiske aviser har tidligere også trykket bilder av 14 andre menn som ankom Istanbul rett før Khashoggi forsvant, for deretter å forlate Tyrkia samme dag.

Siste kommentar

Washington Post, som Khashoggi jobbet for, trykket torsdag den savnede journalistens siste kommentar, som avisen mottok fra oversetteren hans dagen etter at han forsvant. Der tar han et oppgjør med mangelen på ytrings- og pressefrihet i arabiske land.

– Det er bare ett land i araberverdenen som er oppført som fritt, og det er Tunisia, skriver Khashoggi, med henvisning til den siste frihetsindeksen utarbeidet av tankesmia Freedom House.

– Jordan, Marokko og Kuwait kommer på andreplass og er klassifisert som «delvis frie», mens de øvrige landene i araberverdenen er klassifisert som «ufrie», fortsetter han.

– Som et resultat av dette, er araberne i disse landene enten uvitende eller feilinformerte. De er ikke i stand til å vurdere, langt mindre offentlig diskutere de spørsmål som påvirker regionen og dagliglivet, skriver Khashoggi videre.