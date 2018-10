Ebolautbrudd i Kongo har krevd 164 menneskeliv

Totalt 222 smittetilfeller er bekreftet i regionen siden begynnelsen av august.

Kongolesiske myndigheter venter en ny bølge av ebola i byen Beni nær grensen til Uganda.

Siden desember 2013 har over 11.300 personer mistet livet etter å ha blitt smittet av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbruddet var over i 2015, har det blitt registrert flere sporadiske tilfeller av smitte.

En vaksine mot ebola som kan bli tilgjengelig fra 2018, har ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) opp mot 100 prosent effekt.