Stiller spørsmål ved Boeing MAX 8-flyet etter Ethiopian-ulykken

Søndag døde 157 passasjerer og besetningsmedlemmer da Ethiopian Airlines' rutefly til Nairobi styrtet bare minutter etter avgang. I oktober i fjor døde 189 mennesker da samme type fly operert av Lion Air styrtet i Indonesia.

De neste 24 timene blir kritiske for Boeing som må berolige både passasjerer og flyselskaper som er blitt usikre på flyets pålitelighet. Foreløpig sier Boeing at de dypt beklager ulykken og at et teknisk team vil bistå dem som skal etterforske.

Kina, som er et viktig marked for Boeing, ble det første landet som besluttet å sette alle 737 MAX 8-fly tilhørende kinesiske flyselskaper på bakken inntil videre. Også Ethiopian Airlines har gjort det samme med sine 29 MAX 8-fly.

Svarte bokser kan gi svar

Det er bare dataene fra de såkalte svarte boksene med ferdskriver og taleregistrator som kan gi sikre bevis på hva som er årsaken til den siste ulykken – om det er en teknisk feil, en pilotfeil eller en kombinasjon.

– Flygeren sa han hadde problemer under oppstigningen og ba om å få returnere. Han fikk grønt lys til å snu, sa Ethiopian Airlines' administrerende direktør Tewolde GebreMarian til pressen på ulykkesstedet søndag.

Været var bra i Addis Abeba søndag, så det var ikke det som var problemet.

Slående likhet

En ekspert sier at likheten mellom de to ulykkene er påfallende.

– Det er det samme flyet. På samme måte som Lion Air, skjedde ulykken kort etter avgang, og flygerne meldte at de hadde problemer. Så styrtet flyet. Likheten er klar, sier eksperten som ønsker å være anonym.

Flightradar24 peker også på at Ethiopian Airlines-flyet hadde ustabil hastighet under oppstigningen, på samme måte som Lion Air-flyet. I det siste tilfellet slo autopiloten inn på grunn av problemer med fartsindikatoren og sensorer, slik at flyet stupte med nesa ned.

Det viste seg etterpå at flygerne ikke hadde kunnskap om hvordan de kunne gjenvinne kontrollen og styre flyet manuelt, og Boeing sendte ut en spesialinstruks om hvordan et slikt problem skal håndteres.

Hardt slag for Boeing

Til sammen er det levert 350 MAX 8-fly til flyselskaper verden rundt, inkludert Norwegian, og Boeing har over 5.000 bestillinger.

Den siste ulykken er et hardt slag for Boeing som har satset tungt på MAX 8-flyet, som er siste versjon av det populære 737-flyet, selskapets bestseller med over 10.000 produserte fly.

– MAX er veldig viktig for Boeing i det kommende tiåret. Det står for 64 prosent av produksjonen fram til 2032, sier Michel Merluzeau i Aerospace & Defense Market Analysis.

Barnesykdommer

Men det har allerede vært barnesykdommer med flyet. I mai i 2017 ble testflightene av det nye flyet stoppet på grunn av kvalitetsproblemer med motorene som er produsert av CFM International.

En ekspert sier at Boeing trolig vil møte noe motgang, men skaden blir neppe stor, siden de kun har én konkurrent av betydning, nemlig europeiske Airbus.

Airbus hadde for øvrig problemer med den avanserte fly-by-wire-elektronikken i sine 320-fly i begynnelsen, med flere uhell og fly som ble satt på bakken, før problemene ble løst.