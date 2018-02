Britisk hjelpeorganisasjon anklages for å skjule sexskandaler

Bistandsminister Penny Morduant sier hun vil skrive til alle britiske bistandsorganisasjoner som får økonomisk bistand fra myndighetene, og kreve at de må iverksette flere tiltak for å hindre at ansatte kjøper seksuelle tjenester når de er ute på oppdrag.

Uttalelsen kommer etter avsløringer om at ansatte i hjelpeorganisasjonen Oxfam som var i Haiti etter jordskjelvet i 2010, kjøpte sex av unge prostituerte haitiere.

– Vi forventer at de samarbeider fullt ut med myndighetene, og vi kommer til å avslutte finansieringen av organisasjoner som ikke gjør det, sier hun.

Oxfam anklages for å ha forsøkt å skjule skandalen. Men få dager etter at Sunday Times kom med avsløringen, melder avisen The Guardian at bistandsarbeidere fra Oxfam også har kjøpt seksuelle tjenester mens de var på oppdrag i Tsjad.

Tidligere medarbeidere forteller til avisen T he Guardian søndag at unge kvinner som trolig var prostituerte, ofte ble invitert til Oxfams hovedkvarter i Tsjad. De forteller også at en av de ansatte fikk sparken i 2006 på grunn av sin oppførsel.