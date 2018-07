Helomvending fra Trump etter kritikk – hevder han forsnakket seg i Helsingfors

Trump kom med uttalelsen i Det hvite hus tirsdag kveld i forkant av et møte med flere kongressrepresentanter om skattepolitikk.

Trump hevdet at han forsnakket seg da han under en felles pressekonferanse med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors nektet å stille seg bak konklusjonen fra etterretningsorganisasjonene.

– Jeg har stor tillit til etterretningsfolkene mine, men jeg kan fortelle dere at president Putin var ekstremt sterk i sine benektelser i dag, sa Trump i Helsingfors.

– Han sa at det ikke var Russland. Jeg skal si dette: Jeg ser ingen grunn til at det skulle ha vært det, fortsatte han i Helsingfors.

Under møtet med pressen tirsdag kveld sa Trump at han mente å si: «Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle ha vært Russland».