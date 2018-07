Helomvending fra Trump etter massiv kritikk – hevder han forsnakket seg i Helsingfors

Trump kom med uttalelsen i Det hvite hus tirsdag kveld.

– Jeg aksepterer konklusjonen fra vårt etterretningsmiljø om at russisk innblanding i 2016-valget skjedde, sa den amerikanske presidenten.

Trump hevdet at han forsnakket seg da han under en felles pressekonferanse med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag nektet å stille seg bak konklusjonen.

– Jeg har stor tillit til etterretningsfolkene mine, men jeg kan fortelle dere at president Putin var ekstremt sterk i sine benektelser i dag, sa Trump i Helsingfors.

– Han sa at det ikke var Russland. Jeg skal si dette: Jeg ser ingen grunn til at det skulle ha vært det, fortsatte han i Helsingfors.

Under møtet med pressen tirsdag kveld sa Trump at han mente å si: «Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle ha vært Russland».

Enormt press

Trump var under enormt press for å klargjøre for Kongressen, amerikanske velgere og resten av verden hvorfor han med Putin ved sin side hadde nektet å stille seg bak konklusjonen.

Han ga etter, og han både unnskyldte seg og klargjorde egne standpunkter, en øvelse Trump ikke ofte bedriver.

Hans første reaksjon tirsdag morgen lokal tid var imidlertid av kjent merke. Da var det «falske nyheter» som hadde skylden.

I twittermeldinger skrev han at «falske nyheter» var gått av skaftet i sin feilinformasjon om hva som skjedde i Helsingfors.

Bare timer senere kom snuoperasjonen, og det fra en president som er notorisk kjent for å «sette hæla i bakken» og ikke vike en tomme.

Men hudfletting fra begge partier, minst like mye fra sine egne som fra demokratene, hadde sin virkning.

Massiv kritikk

Et drøyt døgn etter at han sto på podiet sammen med Putin og antydet at han kjøpte Russlands forsikring om at de ikke hadde blandet seg inn i den amerikanske valgkampen, kom innrømmelsen om at han hadde forsnakket seg, og at han egentlig mente at russerne måtte ha gjort det likevel.

Han godtar nå konklusjonene fra USAs egne etterretningsorganisasjoner, men han la i kjent stil at «det kunne ha vært andre også. Det er mange mennesker der ute». Men at han gjør helomvending, er det ingen amerikanske medier som er i tvil om.

En hel parade av nåværende og tidligere republikanske ledere konkurrerte etter toppmøtet om å fordømme det presidenten hadde sagt i Helsingfors.

Den republikanske senatsleder Mitch McConnell, som i fjor var Trumps fremste våpendrager i kampen mot Obamacare, måtte offentlig berolige NATO-landene etter det turbulente toppmøtet.

– De europeiske landene er våre venner, russerne er det ikke, sa McConnell.