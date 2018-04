Libaneserne er redde for å bli trukket inn i krigen

– Angrepet mot et forskningssenter og syriske militæranlegg medførte ulovlig bruk av Libanons luftrom. Dette er et alvorlig brudd på vår suverenitet som kan ende med at vi dras inn i krigshandlingene, advarer Yaacoub Sarraf i en pressemelding fra forsvarsdepartementet lørdag.

Bidrar ikke til fred

Reaksjonen fra forsvarsministeren kommer etter at den sjiamuslimske militsen Hezbollah i sterke ordelag har fordømt angrepet. Hezbollah kjemper på regjeringshærens side i Syria.

President Michel Aoun er mer dempet i sin kritikk av det fransk/britisk/amerikanske rakettangrepet, når han fastslår at «et angrep som dette ikke bidrar til en politisk løsning».

Aoun skriver i sin pressemelding at stormaktene ikke må vikle seg inn i noe, men at «angrep som dette kan føre til at det blir enda større lidelser for det syriske folk».

110 raketter

– Denne aggresjonen vil bare gjøre Syria og dets folk enda mer besluttsomt når det gjelder å fortsette kampen og knuse terrorisme i hver eneste krok av landet, sa den syriske presidenten Bashar al–Assad i sin første offentlige reaksjon på det amerikansk-britiske-franske angrepet lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge den syriske hæren skjøt USA, Storbritannia og Frankrike 110 raketter mot mål i Syria, hovedsakelig Damaskus–området.