Fengslingsmøtet finner sted 3. mai klokken 9. Det bekrefter Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov overfor NTB om Berg, som nekter for å ha begått spionasje.

Den pensjonerte grenseinspektøren vedgår at han var på oppdrag for norsk etterretning da han ble pågrepet i Moskva i desember. I to konvolutter hadde han til sammen rundt 3.000 euro.

Berg har sagt at han ikke visste hvilke instruksjoner som var i konvoluttene pengene var i.

Skal ha møtt E-tjenesten

Ifølge Aftenposten møtte imidlertid Berg en mann tilknyttet norsk etterretningstjeneste på Thon Hotel Opera i desember 2017. Berg skal da ha mottatt den ovennevnte pengesummen, samt en mobiltelefon.

Denne hadde, ifølge avisas opplysninger, trolig en krypteringsteknologi som skulle hindre avlytting. Norske myndigheter ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

– Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten, skrev oberstløytnant Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet i en epost til Aftenposten.

Bistår Frode Berg

Regjeringen har sagt at de bistår Frode Berg. Da NTB snakket med utenriksminister Ine Eriksen Søreide tidligere i april, omtalte hun situasjonen som en «konsulær sak».

Hun sa også at Norge forholder seg til det russiske rettssystemet.

– Vi forsøker å hjelpe Frode Berg så godt vi kan innenfor de rammene som er. Det betyr at vi jobber langs mange ulike spor for å ivareta hans interesser best mulig, sa Søreide.

Ba om «spionbytte»

Bergs russiske advokat Ilja Novikov har på sin side uttalt at hans klient er skuffet over det han oppfatter som manglende offentlig støtte fra norske myndigheter.

Novikov har også etterspurt at Norge forsøker å bytte Berg mot en russisk spion.

– Jeg tror at hvis man allerede nå har begynt å jobbe med en utveksling, vil etterforskningen avsluttes raskt, og dommen vil komme snart. I så fall vil Berg få komme hjem i løpet av året, sa Novikov til TV 2 i forrige uke.