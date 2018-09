Volkswagen slutter å lage «bobler»

Den tyske bilgiganten opplyser at den vil satse på elbiler og større familiebiler, og da blir det ikke lenger plass til den ikoniske modellen på samlebåndet.

Den klassiske bobla, eller VW Type 1, ble utviklet i Nazi-Tyskland i 1938. I løpet av 1960-tallet ble den en av verdens mest populære biler. Salget stanset opp i USA i 1979, men produksjonen fortsatte i Mexico og Brasil. I 1998 lanserte VW en moderne versjon, «New Beetle», som ble oppgradert til en tredje generasjon i 2012.

Før Beetle-produksjonen legges ned for denne gang, skal to nye sluttmodeller lanseres i 2019, opplyser Hinrich Woebcken, sjef for Volkswagen Group of America. Han holder dessuten døra åpen for å gjenopplive modellen i framtida.