Kavanaugh-anklager vil forklare seg for Senatets justiskomité

– Det gjør hun. Hun ønsker å gjøre hva som helst for å få fram sin historie, sier Fords advokat Debra Katz til NBCs «Today».

Ford har mottatt trusler etter å ha stått fram med anklagene, skriver NBC News , med henvisning til Katz' uttalelser mandag morgen. Katz sa også at Ford ikke er enig med kritikere om at hun har politiske motiver.

– Jeg mener at ingen med vettet i behold vil ønske å utsette seg for en slik prosess og stå overfor motstand av typen hun vil bli møtt med av dem som ønsker at nominasjonen av Kavanaugh skal fortsette, sier Katz.

Ford sto i helgen fram i Washington Post. Ford hevdet da at Kavanaugh forgrep seg på henne på 1980-tallet da de to gikk på videregående skole.

Kavanaugh, som av president Donald Trump er nominert som høyesterettsdommer, har avvist anklagene.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway sa mandag i et intervju med Fox News' «Fox & Friends» at det er riktig å lytte til Fords anklager.

– Denne kvinnen bør ikke bli utsatt for fornærmelser og hun bør ikke ignoreres, sa Conway, som kalte Kavanaugh «en mann med karakter og integritet».

Conway sa at hun, med henvisning til samtaler med Trump og senatorer, regner med at Ford vil forklare seg for komiteen.

– Hun bør lyttes til, men prosessen bør ikke føre til urimelig utsettelse av voteringen, sa Conway.

Justiskomiteen i Senatet har planlagt avstemning torsdag.