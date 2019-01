Hva hvis vi bygger en stålbarriere i stedet for en sementmur?

Av:

JESPER THOBO-CARLSEN ADRESSEAVISEN/POLITIKEN

Under valgkampen i 2016 gjorde Donald Trump det til et fast høydepunkt på valgmøtene sine å snakke om den høye, «vakre» muren han ville bygge langs USAs grense til Mexico. Det skulle være en «ordentlig mur», 1.600 kilometer lang og Mexico skulle komme til å betale for hele sulamitten.

Nå, knappe to år etter sin innsettelse, har Donald Trump latt deler av det føderale USA stenge dørene i et forsøk på å presse Kongressen til å gi ham penger, til et byggverk som ser veldig annerledes ut enn planlagt i 2016, selv om Trump stadig hevder det motsatte.

LES OGSÅ:

JORGE DUENES / X02883

Søndag gjorde Donald Trump en dyd ut av en nødvendighet som lenge har vært åpenlys: At ingen i regjeringsapparatene noensinne har ønsket en solid sementmur. En barriere skal av praktiske grunner være gjennomsiktig og de færreste deler Trumps drøm om et demonstrativt ekskluderende maktuttrykk langs USAs grense.

Stål eller sement

Det hvite hus ba skriftlig Kongressen om nærmere 40 milliarder kroner til snaue 380 kilometer med «stålbarriere», som Donald Trump forklarte journalister at han nå har bedt sine medarbeidere om å kalle det.

– De liker ikke sement, så vi gir dem stål, sa Donald Trump ifølge amerikanske medier, med henvisning til Demokratene. Trump fremhevet stålbarrierene som «mindre påtrengende og sterkere», og vil nå be den amerikanske stålindustrien om å komme opp med et «vakkert» design.

Hva som skal skje med de åtte prototypene - hovedsakelig i sement – som Trump tidligere har fått reist på grensen, er ikke klart.

Trump i klemme

Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

«Muren» var et enkelt og betydningsmettet politisk konsept som ble utvalgt av rådgivere rundt Trump for å sikre at kandidaten, som hater å snakke fra manus, husket å snakke om skjerpingen av innvandringspolitikken, som skulle være hovedfokus i valgkampen hans, skriver avisen The New York Times. Det fysiske aspektet av ingeniøroppgaven fascinerte tydeligvis eiendomsinvestoren Trump, som ser seg selv som en fantastisk byggherre. Muren skulle få blodet til å rulle hos kjernevelgerne og få de liberale til å steile, men nå er Trump president og nødt til å få demokratene i Kongressen til å gå med på å betale, for Mexico er jo altså ikke villig. Hvis Trumps håp er at begrepet «stålbarrierer» får Demokratene til å hoste opp pengene, tar han inntil videre feil. De vil ikke forhandle så lenge statsinstitusjoner holdes stengt og ønsker fortsatt ingen mur – uansett hva den er laget av, blir det sagt.

800.000 statsansatte

Imens rammes 800 000 statsansatte og mange borgere av de stengte dørene i deler av landets statlige sektor. Stengingen begynte 22. desember. Trump har truet med om nødvendig å la den fortsette i måneder og kanskje år, hvis Demokratene ikke bøyer seg. Han har også luftet muligheten for å erklære unntakstilstand.

Praktisk sett kan det være noenlunde hipp som happ om en barriere er laget av stål eller sement, men i den politiske kampen har det betydning. Trump svinger mellom å beskylde Demokratene for å sette amerikanere i livsfare, fordi de ikke vil bygge «muren», og påstå at byggingen er i gang.

Det er ikke bygget noe ennå, men det står allerede over 1.000 kilometer forskjellige typer gjerder og barrierer på grensen, som også demokrater har vært med på å finansiere, og det er planlagt mer bygging med stålrør av en type som under tidligere regjeringer ble kalt «gjerder», men som Trump- regjeringen har begynt å kalle «mur».

Definer stålbarrierer

Hvis man definerer «stålbarrierer», «gjerder» og «mur» som det samme, er ikke Trump så langt unna å komme i mål, men Trump er særdeles sensitiv overfor beskyldninger om å svekke valgløftet sitt. Det konkrete ved konseptet om muren, som i valgkampen var dets store politiske styrke, er også en barriere.

Befolkningen generelt er ifølge meningsmålinger mot hele ideen og Trump signaliserte før jul en villighet til å inngå en budsjettavtale uten penger til en barriere, men angret etter å ha blitt hånet av konservative kommentatorer. Trump er – i usunn grad – besatt av å føre valgløftene sine ut i livet, mener mediesjef Christopher Ruddy, som er en personlig venn av Donald Trump.

– Han vil kalle det en mur, fordi det var det han gikk til valg på, sier han til The New York Times.

To ganger har Donald Trumps nå sparkede stabssjef, John Kelly, forklart offentligheten at Trumps originale idé for en mur har blitt justert underveis og to ganger har Trump avvist det hissig.

Muren er muren

– Muren er muren, tvitret Trump for et år siden.

I forrige måned trykket John Kelly igjen på det ømme punktet i sitt første intervju etter avskjeden.

– For å være ærlig er det ikke en mur, sa han til avisen The Los Angeles Times.

Igjen raste Trump. Ideen om en sementmur har «ALDRI BLITT GITT OPP», tvitret han i desember med store bokstaver.

Det ble i helgen motsagt av Trumps nye stabssjef, Mick Mulvaney, som nå skal prøve å realisere sin sjefs strandede signaturprosjekt. Til tv-stasjonen NBC presenterte han «gjerdet» som Trumps retoriske tilbud til demokratene.

– Hvis han skal gi opp en sementmur og erstatte det med et stålgjerde, slik at Demokratene kan si:

«Ser dere? Han bygger ikke en mur lenger», så bør det kunne hjelpe oss med å bevege oss i riktig retning, sa Mick Mulvaney.

Da han selv var medlem av Kongressen i 2015, sa Mulvaney til en lokal radiostasjon at et «gjerde» er lett å selge politisk, men er forenklet og «nesten barnslig» som siste ord i innvandringsdebatten.

JESPER THOBO-CARLSEN ADRESSEAVISEN/POLITIKEN