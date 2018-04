USA: Svært sannsynlig at det ble brukt kjemiske våpen i Douma

Nyhetsbyrået skriver at myndighetene fortsetter undersøkelsene av angrepet, som kan ha tatt opp mot 100 liv.

EU har tidligere opplyst at bevis peker på at den syriske presidenten Bashar al-Assads regime står bak angrepet, men foreløpig er det USA og Frankrike som har gått lengst i å slå fast at det er snakk om et kjemisk angrep.

USAs president Donald Trump gikk søndag hardt ut på Twitter, og kalte blant annet Assad for et «dyr».

– Mange døde, blant dem kvinner og barn, i et hensynsløst KJEMISK angrep i Syria, skrev Trump.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron har slått fast at Syria står bak «kjemiske angrep» mot sivile i Douma.

– Vi fordømmer på det sterkeste de kjemiske angrepene mot befolkningen i Douma 7. april, opplyser presidentens kontor i en pressemelding.

Ifølge meldingen deler USA og Frankrike på informasjon som «bekrefter» bruken av kjemiske våpen. De to landene vil også koordinere sine framstøt i FNs-sikkerhetsråd, som holder hastemøte om saken mandag.

Det er ulike tall og forklaringer på hva som skjedde i Douma lørdag. Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 80 mennesker drept, rundt 40 av dem som følge av kvelning i kjellere og tilfluktsrom som kollapset under et av flere angrep.

De sa imidlertid at de ikke kan fastslå at det ble benyttet kjemiske våpen.