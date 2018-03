Abe ønsker detaljert brifing om Kims Kina-besøk

– Vi ønsker en detaljert brifing fra kinesisk side, sa Abe til en komité i nasjonalforsamlingen onsdag.

– Jeg tror vi er i en situasjon hvor den nordkoreanske siden søker samtaler, fortsatte han.

Natt til onsdag ble det bekreftet fra både kinesisk og nordkoreansk side at Kim hadde lagt ut på sin første utenlandsreise siden han tok makten i 2011. Kim reiste på et tre dager langt uoffisielt besøk til sin nærmeste alliert hvor han og Xi diskuterte flere temaer.

Blant annet skal Kim ha bekreftet at landet er innstilt på å følge opp det internasjonale kravet om atomnedrustning. Abe påpeker at nettopp dette må skje.

– Det er viktig med en total og irreversibel stans i Nord-Koreas atom- og missilprogram, sa han.

USA, som bekreftet at de ble orientert av Kina om at Kim var i landet, mener det internasjonale presset har båret frukter.

– Vi ser denne utviklingen som ytterligere bevis på at vår kampanje med maksimalt press skaper en riktig atmosfære for dialog med Nord-Korea, sa talskvinne for Det hvite hus, Sarah Sanders.

Beijing informerte USA om det uoffisielle møtet tirsdag og viderebrakte en personlig beskjed fra den kinesiske presidenten til Trump, opplyste Sanders.