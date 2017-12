Irland utsteder rekordmange pass etter brexit-avstemningen

Irland har utstedt 779.184 pass i år. Det er en økning på over 6 prosent fra 2016 og 15 prosent over de to siste årene, ifølge statistikk fra det irske utenriksdepartementet.

Irske myndigheter har registrert en markant økning i antall britiske statsborgere med irsk familietilknytning og som har søkt om irsk statsborgerskap etter at brexit-avstemningens resultat ble klart. Også andre land i EU har meldt om økning i statsborgersøknader fra briter.

Utenfor De britiske øyene er det i New York og i Australias hovedstad Canberra at Irland har mottatt flest søknader om statsborgerskap.

Utenriksminister Simon Coveney trekker også fram det nye irske nettbaserte systemet for søknader om fornyelse av pass. Dette systemet har alene håndtert over 100.000 søknader fra irske borgere bosatt rundt omkring i verden i år.

En annen irsk nyvinning, de såkalte «pass-kortene», blir av Dublin omtalt som unikt på verdensbasis. Dette er irske identitetskort på størrelse med kredittkort og som gjør det mulig for irske statsborgere å bevege seg fritt innen EU uten å ha med seg pass. I år utstedte myndighetene 38.000 slike kort.