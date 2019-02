London: Ministre vil utsette brexit med åtte uker

Får de utsettelsen igjennom, betyr det at Storbritannia er ute av EU 24. mai og ikke 29. mars, som er den egentlige planen, skriver avisen.

Ministrene håper EU vil gå med på en to måneder lang frist etter 29. mars dersom statsminister Theresa Mays avtale blir godkjent i Parlamentet og gir nok tid til å vedta de nødvendige lovene. I den to måneder lange perioden vil Storbritannia fortsatt være en del av EU med de samme vilkårene som nå, skriver The Telegraph.

Torsdag reiser May til Brussel for nye brexit-samtaler med EU. Målet er å reforhandle utmeldingsavtalen hun forhandlet fram i fjor – men som Underhuset har avvist.

EU har på sin side stått samlet i saken og sagt nei til å gjøre betydelige endringer i den eksisterende avtalen.

Et av de vanskeligste spørsmålene er knyttet til grensa mellom Irland og Nord-Irland.