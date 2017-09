560.000 familier har søkt om bolighjelp etter USA-flom

FEMAs talsmann Bob Howard opplyser at 18.732 husholdninger så langt har fått et midlertidig sted å bo. Alle får to ukers losji før ytterligere hjelp vurderes. Over 50.000 mennesker er innlosjert på hotell.

Ifølge offisielle tall har Harvey hittil krevd minst 42 menneskeliv i og rundt USAs fjerde største by Houston. Lokalavisa Houston Chronicle meldte lørdag at dødstallet fra uværet og flommen nå har passert 50.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, har tidligere anslått at det vil koste omkring 125 milliarder dollar å utbedre skadene. Nå hevder han at sannsynligheten er stor for at det endelige beløpet vil ende på mellom 150 og 180 milliarder dollar.

USAs finansminister Steven Mnuchin sa søndag at han ønsker at Kongressen øker landets gjeldsgrense for å kunne gi en større hjelpepakke. Det hvite hus har allerede bedt Kongressen om å godkjenne en hjelpepakke på 7,9 milliarder dollar. Søndag bekreftet Det hvite hus at administrasjonen vil be om ytterligere 6,7 milliarder dollar.