Bombeangrep ved koronatestsenter i Nederland

Det har vært et målrettet bombeangrep mot et testsenter for covid-19 i byen Bovenkarspel i Nederland, ifølge politiet. Ingen er skadd.

NTB-AFP

Politiet opplyser på Twitter at ingen er skadd som følge av det de mener er en bombe, men flere vinduer er knust. Det er åpnet etterforskning, og området er sperret av.

Politiet mener ifølge nettavisen NOS at bomben var rettet mot testsenteret. Ifølge politiet var en sikkerhetsvakt til stede da eksplosjonen fant sted, uten å lide skader. Folk i området skal ha meldt om et veldig høyt smell.

Eksplosjonen fant sted 06.55, før testsenteret hadde åpnet for testing. Alle testene som var planlagt fram til klokken 12, er avlyst, skriver NOS.

Bovenkarspel ligger nordvest i Nederland.