Trump langer ut mot New Yorks påtalemyndighet

På et massemøte i Florida lørdag langet tidligere president Donald Trump ut mot påtalemyndigheten i New York som anklager hans organisasjon for skattesvik.

Tidligere president Donald Trump kommer inn på scenen på et folkemøte i Sarasota i Florida. Foto: Jason Behnken / AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det dreier seg om ureglementert framferd fra påtalemyndighetens side. Det er en fryktelig, fryktelig ting, sa han til tusener av tilhengere i Sarasota, ifølge Reuters.

Møtet i Sarasota lørdag kveld var en fortsettelse av hans såkalte hevnturné som startet i Ohio forrige helg. I mellomtiden er finansdirektør Allen Weisselberg i Trump Organization siktet for skattesvindel.

– De har mobilisert alle krefter i statsapparatet for å ta meg, min familie, mine vidunderlige ansatte og mitt selskap, bare på grunn av politikk. hevdet Trump.

Allerede tidlig på ettermiddagen begynte flere tusen mennesker å samle seg med amerikanske flagg og kledd i rødt, hvitt og blått.

Møtet var lagt opp som et slags forspill til USAs 4. juli-feiring dagen etter. Og møtet ble avsluttet med et storslått fyrverkeri.

Foruten fordømmelsen av rettsapparatet i New York var Trump som vanlig fokusert på valget i fjor, som han uten grunn hevder at han tapte på grunn av valgfusk.

53 prosent av de republikanske velgerne tror ifølge Ipsos fortsatt at Trump var den egentlige vinneren av valget som Joe Biden vant. Mange har også fått det for seg at han på mystisk vis blir gjeninnsatt som president i august.

Som i Ohio ba Trump også velgerne stemme ved mellomvalget neste år til støtte for de republikanske kandidatene han har pekt på som stiller mot republikanere som stemte for riksrett mot ham.