Student i USA fikk koronavaksine ved en tilfeldighet på supermarked

Jusstudent David MacMillan og en venn skulle bare handle matvarer på supermarkedet Giant Food i Washington D.C., men fikk mer enn det som var på handlelisten.

En jusstudent la ut en video på Tiktok av at han mottok koronavaksinen til Moderna ved en tilfeldighet på et kjøpesenter i Washington D.C. forrige uke. Foto: Eduardo Munoz / pool via AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MacMillan ble overrasket da en arbeider i apotekseksjonen på supermarkedet tilbød dem en koronavaksine forrige uke. For tiden blir vaksinen kun tilbudt helsearbeidere og folk i risikosonen.

Ettersom noen helsearbeidere ikke hadde møtt opp til timen sin, ble de to tilbudt vaksinen. Moderna-vaksinen må oppbevares ved svært lave temperaturer og blir fort dårlig etter at den er tatt ut av fryseren og åpnes.

MacMillan la ut en video av at han fikk vaksinen på det sosiale mediet Tiktok, der den raskt fikk mer enn 700.000 visninger.

– Det er viktig at når det er så mye desinformasjon i omløp, at folk ser at dette er en bra ting, det er en positiv ting. Vi burde være opprømt over å klare å håndtere pandemien, sier Macmillan.

Det er ventet at MacMillan vil få sin andre dose senere denne måneden.

– Moderna-vaksinen er verdifull og livreddende, og vi er glade for å ikke ha kastet den bort og gitt disse to en dose hver, sier supermarkedet Giant Food i en uttalelse.

Så langt har USA utrulling av koronavaksiner gått mye saktere enn ventet. 4,2 millioner amerikanere har så langt fått første dose av koronavaksinen fra enten Pfizer/Biontech eller Moderna. Det er langt under 20 millioner som det ble anslått ville være vaksinert innen nyttår.