Ny nasjonal nedstenging i England

Storbritannias statsminister Boris Johnson innfører en ny nasjonal nedstenging i England. Den nye koronamutasjonen får skylden for smitteutviklingen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa under en TV-sendt tale mandag at en ny nasjonal nedstenging for Englands nesten 56 millioner innbyggere blir innført. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-AP

Opposisjonsleder Keir Starmer sier de i stor grad støtter den nye nedstengingen i England. Foto: Stefan Rousseau / PA via AP / NTB

82 år gamle Brian Pinker ble den første i verden til å motta vaksinen til AstraZeneca og Oxford-universitetet mandag. Han mottok den av sykepleier Sam Foster ved Churchill-sykehuset i Oxford. Foto: Steve Parsons / Pool Photo via AP / NTB

– Nå når jeg snakker med dere i kveld, er våre sykehus under mer press fra covid enn ved noen annen tid siden starten av pandemien, sier Johnson i en tale i 21-tiden mandag kveld.

Han sier at britene må gjøre mer sammen for å få den nye varianten, som anslås å være mellom 50 og 70 prosent mer smittsom, under kontroll.

Store deler av landet var allerede under strenge restriksjoner.

– Med mesteparten av landet allerede under ekstreme tiltak, er det tydelig at vi må gjøre mer, sammen, for å få denne nye varianten under kontroll mens vaksinene blir rullet ut, sier Johnson.

– I England må vi derfor gå inn i en ny nasjonal nedstenging.

Nye tiltak

Johnson sier også at de lyktes med koronastrategien helt fram til den nye varianten ble oppdaget, og at det ville vært nok hvis ikke den nye hadde dukket opp.

Bli hjemme, beskytt NHS og redd liv, var beskjeden fra Johnson til nesten 56 millioner innbyggere i England. Budskapet var likt som under den første nedstengingen i mars, og det samme er tiltakene.

Den nasjonale nedstengingen innebærer at alle skoler vil stenge for undervisning på skolen, med unntak for folk med spesielt viktige funksjoner. Alle ikke-nødvendige butikker og forhandlere må stenge. Restauranter kan kun levere mat til henting.

Arbeidsplasser skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig. Briter skal ikke forlate hjemmet med unntak av når de skal handle nødvendige varer og for trening. Besøk skal også unngås.

Labour-leder Keir Starmer sier i et intervju med Sky News at opposisjonen støtter nedstengingen. Tiltakene innføres trolig onsdag og kan vare helt til midten av februar.

Oxford-vaksine utrulles

Johnson sa at han er trygg på at britene nå er inne i siste fase at kampen mot viruset.

Storbritannia ble det første landet i verden som tok vaksinen fra AstraZeneca og Oxford-universitet i bruk mandag. Den pensjonerte vaktmesteren Brian Pinker fra Oxford mottok vaksinen på Churchill-sykehuset i byen.

Fra før er Pfizer og Biontechs vaksine blitt godkjent, og befolkningen er blitt vaksinert med denne siden tidlig i desember.

Oxford-vaksinen er langt billigere enn sine konkurrenter og er også lettere å oppbevare og transportere. At den nå er blitt tatt i bruk i Storbritannia, gir håp om å få fortgang i bekjempelsen av koronaviruset. Landet er blant de hardest rammede landene i verden med mer enn 75.000 dødsfall knyttet til viruset.

Følger Skottland

I en uttalelse fra Downing Street mandag ettermiddag het det at statsministeren er klar på at ytterligere grep må tas for å takle økningen og for å beskytte NHS og redde liv.

Wales var allerede inne i en nedstenging, og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon opplyste tidligere mandag at det skotske samfunnet blir stengt ned for å bremse smitteøkningen.

Søndag tok Labour-leder Keir Starmer til orde for en ny nedstenging i Storbritannia innen 24 timer og sa at viruset åpenbart var ute av kontroll etter seks dager på rad med over 50.000 nye smittetilfeller.