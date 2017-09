Trumps kandidat tapte i Alabamas senatorvalg

– På grunn av dere, har det etablerte systemet i kveld blitt SLÅTT i Alabama!, skrev Moore på Twitter da seieren var et faktum.

Trump har på Twitter gratulert Moore. I en melding oppfordrer Trump Moore til «Å VINNE i desember!". Da skal Moore kjempe mot demokratenes nominerte kandidat Doug Jones om den ledige plassen i Senatet etter at Jeff Sessions ble utpekt til justisminister.

Flere av Trumps tidligere støttemeldinger til Strange på Twitter har nå blitt slettet, ifølge nettstedet ProPublica, som er et prosjekt som følger opp og dokumenterer meldinger presidenten har skrevet og slettet.

Valget mellom Moore og Strange ble sett på som en slags politisk stedfortrederkrig mellom Trump og Trumps sparkede sjefstrateg Steve Bannon. Bannon støttet Moore mens Trump støttet Strange. Sarah Palin hadde også gitt sin støtte til Moore, mens Trump hadde sendt sin visepresident Mike Pence for å vise støtte til Strange.

Moore er på mange måter ikke helt ulik Trump ved at han holder fast ved egne synspunkter og ikke bryr seg om hvem han fornærmer på sin vei. Moore, som er jurist, dommer, evangelisk kristen og våpenforkjemper, ønsker å dra republikanerne lenger til høyre.

Moore har to ganger blitt suspendert fra delstatens høyesterett fordi han nektet å tillate ekteskap mellom personer av samme kjønn og fordi han nektet å fjerne et kristent monument fra rettsbygningen.

Moores standhaftighet gjorde ham til en lokal helt blant mange i Alabama, og under et valgarrangement mandag dro han fram en pistol fra lomma og viste den fram for å vise sin støtte til våpenrettigheter.