Trump lover amerikanerne historiske skattelettelser

I en tale i Indiana onsdag forsøkte Trump å skape entusiasme for sitt skattereformforslag, få timer etter at Det hvite hus og republikanerne i Kongressen la fram et rammeverk for hvordan skattesystemet skal endres.

Ifølge Trump er det spesielt familier med lav og middels inntekt som vil nyte godt av skattekuttene, ikke de rike og mektige.

– Vi gjør alt vi kan for å redusere skattebyrden for deg og din familie, sa presidenten.

Han lovet også at skattereformen kommer til å bringe arbeidsplassene tilbake til USA og gjøre skattesystemet både enklere og mer rettferdig for middelklassefamilier.

Ifølge en budsjettovervåkingsinstans i Washington vil Trumps plan kunne koste 2.200 milliarder dollar de neste ti årene. Den innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.

Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.

Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten til 20 prosent. Trump hadde i utgangspunktet ønsket å kutte den til 15 prosent.