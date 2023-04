En drept og seks såret i bil- og skyte­angrep i Tel Aviv

En italiensk turist er bekreftet drept og flere andre turister såret i et bil- og skyteangrep i den israelske byen Tel Aviv, opplyser ambulansetjenesten.

Politi og helsepersonell står rundt bilen som ble brukt i angrepet fredag kveld.

En såret person fraktes til sykehus etter angrepet i Tel Aviv fredag kveld.

– Alle ofrene var turister, står det i en uttalelse fra ambulansetjenesten Magen David Adom fredag kveld.

En 30 år gammel turist fra Italia ble drept, skriver nettavisen Ynet.

Sju andre ble såret i det antatte terrorangrepet fredag kveld på strandpromenaden i den israelske storbyen, skriver Jerusalem Post.

Ifølge avisen er alle de sårede britiske og italienske turister.

Andre medier, blant dem Haaretz , oppgir at fem personer ble såret. Det dreier seg om en 74 år gammel mann, en 39 år gammel man og en 17 år gammel jente som alle ble sendt til sykehus med moderate skader, ifølge Haaretz. De to øvrige, en 50 år gammel mann og en 70 år gammel kvinne, ble sendt til sykehus med lettere skader.

En politimann sier til nyhetsbyrået AFP at «terroristen ble nøytralisert. Det var et terrorangrep mot sivile, et bilangrep».

Jerusalem Post krev først at det dreide seg om to ulike angrep utført rett etter hverandre, men senere het det at det trolig dreide seg om ett enkelt angrep utført av samme gjerningsperson.

Den antatte gjerningsmannen beskrives som en israelsk araber fra Kafr Qassem. Han ble skutt og drept av en politibetjent og en sivil person, ifølge Haaretz.

Det israelske utenriksdepartementet beskriver angrepene fredag kveld som terrorisme.

Statsminister Benjamin Netanyahu beordret senere på kvelden mobilisering av grensepoliti og reservister i hæren.