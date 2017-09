Elev drept i skoleskyting i USA

En rekke ambulanser og et helikopter ble sendt til Freeman High School i Rockford sør for byen Spokane da det kom meldinger om skyting.

Brian Schaeffer i brannvesenet i Spokane opplyste kort tid senere at trusselen var «blitt eliminert». Da var det klart at én elev var blitt drept, og at tre personer var såret.

Litt senere ble det opplyst at den antatte gjerningsmannen var pågrepet. Kilder på skolen sier til avisa The Spokesman-Review at den pågrepne er en gutt som går i andre klasse.

Motivet bak skytingen er foreløpig ikke kjent.