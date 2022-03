Ukraina hevder at over 400.000 ukrainere er tvangsflyttet til Russland

Ukrainske myndigheter anklager Russland for å ha tvangsflyttet hundretusener av ukrainere fra sønderbombede ukrainske byer til Russland.

Lokale innbyggere i et område i utkanten av Mariupol som nå kontrolleres av russiskvennlige separatister.

NTB-AP

En ukrainer forlater Mariupol med bagasjen sin på en supermarkedstralle. Han er på vei til områder kontrollert av russiskvennlige separatister øst i Ukraina.

Ukrainas menneskerettighetskommissær Ljudmyla Denisova hevder at 402.000 mennesker, deriblant 84.000 barn, er blitt tatt med til Russland mot sin vilje. Hun mener det er risiko for at noen av dem vil bli brukt som «gisler» i et forsøk på å presse den ukrainske regjeringen til å gi opp.

Russiske myndigheter hevder at ukrainere som er brakt til Russland, selv har hatt et ønske om å reise dit.

Onsdag uttalte den russiske offiseren Mikhail Mizintsev at i alt 384.000 mennesker, deriblant 80.000 barn, ble evakuert fra de separatistkontrollerte fylkene Donetsk og Luhansk til Russland i begynnelsen av det russiske myndigheter kaller en «militær spesialoperasjon».

– 92-åring brakt til Sør-Russland

Blant de evakuerte er en 92 år gammel kvinne fra den beleirede havnebyen Mariupol, ifølge Denisova. Hun sier at kvinnen er blitt tvunget til Taganrog sør i Russland.

Ukrainske tjenestemenn sier også at ukrainerne blir fratatt passene sine og at de flyttes inn i det de kaller «filtreringsleire» i de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina før de blir sendt videre til ulike fjerntliggende og fattige områder i Russland.

– Fratatt ID-papirer

Blant de tvangsflyttede skal det være 6.000 mennesker fra Mariupol, ifølge utenriksdepartementet i Kyiv, som også anklager russiske styrker for å ha beslaglagt ID-papirer fra 15.000 mennesker i en del av byen som nå er under russisk kontroll.

Noen risikerer å bli sendt helt til øya Sakhalin i Stillehavet, hevder ukrainsk etterretning, som har fått opplysninger om at noen er blitt tilbudt arbeid mot å bli værende i minst to år.

Guvernøren i Dontesk, Pavlo Kyrylenko, sier at innbyggerne i Mariupol ikke har hatt tilgang til informasjon om krigen, og at russerne har foret dem med falske påstander om ukrainske nederlag for å overtale dem til å flytte til Russland.

– Russiske løgner kan ha påvirket de som har vært under beleiring, sier han.