Eksperter: Våpen vil avgjøre krigen – ikke diplomati

Russland og Ukraina startet forhandlinger få dager etter krigens start, men eksperter tror det er lite sannsynlig at de bærer frukt.

En ukrainsk soldat lager seg en skyttergrav i Irpin, i utkanten av Kyiv, 13. mars 2022. Foto: Felipe Dana / AP Photo / NTB

NTB-AFP

Restene av biler langs veien som brukes som evakueringsrute ut av Irpin, i utkanten av Kyiv, søndag 13. mars 2022. Foto: Felipe Dana / AP Photo / NTB

Forhandlingene mellom Ukraina og Russland startet få dager etter invasjonen 24. februar. Eksperter tror imidlertid ikke nøkkelen til å løse konflikten ligger rundt forhandlingsbordet. Foto: Maxim Guchek / BelTA Pool Photo via AP / NTB

Selv om møtet mellom de to landenes utenriksministre torsdag ikke ga noen håndfaste resultater, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på lørdag at Russland nå hadde en «fundamentalt annerledes tilnærming» i de siste samtalene.

Russlands president Vladimir Putin hevdet at det hadde vært «noen positive endringer» i dialogen.

Ifølge eksperter har Russland så langt for det meste presentert ultimatumer og insistert på at Ukraina godtar avmilitarisering, avviser medlemskap i Nato og anerkjenner utbryterrepublikkene øst i landet.

Ukraina avviser disse kravene, og det synes å være få insentiver for noen av sidene til å inngå kompromiss før en av dem kan bygge opp en militær fordel.

Militært hovedscenario

– Det er på en måte fastlåst, ettersom Russland fortsatt håper at Ukraina vil godta kravene deres, sier Oleg Ignatov, en Russland-ekspert ved tenketanken International Crisis Group (ICG).

– Begge sider ser på et militært scenario som hovedscenarioet: Ukraina taper ikke denne krigen, og Russland vinner ikke denne krigen, sier Ignatov.

Natia Seskuria er Russland-ekspert ved den britiske tenketanken Royal United Services Institute (RUSI). Hun sier at det er vanskelig å se for seg en diplomatisk løsning, så lenge begge sider sliter med å bli enige om humanitære korridorer eller lokale våpenhviler.

– Jeg tror at Russland nå prøver å oppnå sine maksimalistiske mål i Ukraina, og hvis de klarer å tvinge ukrainerne til å godta disse kravene, så vil de ha fått det de vil ha, sier Seskuria.

– Men hvis de ikke klarer det, så vil krigen fortsette.

Fortsetter angrep tross store tap

Hun får støtte fra en tidligere fransk ambassadør, Michel Duclos. Han mener det diplomatiske sporet er sekundært til det som skjer på bakken.

– Moskva har en tilnærming til diplomati som går ut på å få den andre siden til å gi etter, sier Duclos. Han er nå tilknyttet den franske tenketanken Montaigne Institute.

Russiske styrker skal ha lidd store tap i Ukraina, både i personell og materiell. Ifølge Ukraina har flere enn 12.000 russiske soldater blitt drept og mange hundre skal være tatt til fange. Det tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Men russerne fortsetter å rykke fram både sør og øst i Ukraina, samtidig som de forsøker å stramme grepet om Kyiv.

– Vi er på det stadiet der Russlands krigslykke går opp og ned, men de holder seg til tilnærmingen med å gi ultimatumer, sier Duclos.

Tjener Kreml

Samtalene mellom partene, både mellom delegasjoner og på ministernivå, er ment å tjene Kreml på hjemmebane, mener Seskuria. De skal styrke Putins rettferdiggjøring av krigen, at Moskva ikke hadde noe annet valg på grunn av trusselen Ukraina utgjør.

– Russland vil også ha påskudd for å si at de har forsøkt å komme fram til en diplomatisk løsning, men at det mislyktes fordi Ukraina ikke var villige til å gå med på kravene deres, og at de derfor måtte gå videre med militæroperasjonen, sier hun.

Men samtalene lar også begge sider holde et øye med hverandres ståsted.

– Ukrainerne er nødt til å hvite nøyaktig hvor russerne står, sier Duclos.

Kan kutte ut Vesten

Han tror at Moskva kan komme til å foreslå et nytt diplomatisk format, basert på den såkalte Astana-prosessen som var et forsøk på å avslutte den syriske borgerkrigen.

De samtalene brakte sammen Russland, Iran og Tyrkia, i tillegg til de syriske partene.

Det vil kunne gi inntrykk av at en fredsprosess pågår, samtidig som man ekskluderer Vesten, sier Duclos.

Søndag kom det positive signaler fra begge leirer om en fredelig løsning. Leonid Slutskij, en representant for den russiske forhandlingsdelegasjonen, sa ifølge Sky News at det hadde vært betydelig utvikling, og at de to sidene kan komme fram til en form for avtale «snart».

Også den ukrainske representanten Mykhailo Podoljak tror de kan gjøre framgang de neste dagene, ettersom den russiske siden har blitt mer konstruktiv.

– Russland forstår at vi som prinsipp ikke vil gi etter på noen av punktene, sier han i en video, gjengitt av Sky News.

– De har allerede begynt å snakke konstruktivt. Jeg tror at vi vil oppnå en form for resultat i løpet av noen få dager, fortsetter Podoljak.

Det gjenstår å se om ekspertene likevel får rett.