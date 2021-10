Britisk toppolitiker død etter å ha blitt knivstukket

Den konservative, britiske politikeren David Amess er død etter å ha blitt knivstukket flere ganger på et velgermøte fredag.

David Amess (69) har representert Det konservative partiet i Parlamentet siden 1997. Fredag ble han knivstukket og drept mens han møtte velgere i sin egen valgkrets.

NTB

David Amess var på et velgermøte i denne kirken i Essex da han ble angrepet av en mann. Amess døde kort tid etter.

Amess (69) ble angrepet mens han befant seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea for å møte velgere i valgkretsen sin, melder Sky News og andre britiske medier.

Ifølge ubekreftede meldinger ble han stukket flere ganger av en mann som kom inn i lokalet. Amess fikk behandling på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Politiet i Essex melder på Twitter at en mann ble pågrepet like etter knivstikkingen, og at ingen flere personer er etterlyst. Veier i området er sperret av.

Amess representerte valgdistriktet Southend West i Essex i Parlamentet, der han har sittet siden 1997.