Brynemann og tidligere ambassadør Øyvind Nordsletten: – Vi må være forberedt på at alt kan skje

Brynemannen har vært ambassadør i både Russland og Ukraina: – At det skulle spisse seg til en krise i 2022, som ikke ligner noe vi har sett i Europa siden den kalde krigen, det overrasker meg. Det er sterkt beklagelig, sier Øyvind Nordsletten (77).

Øyvind Nordsletten fra Bryne i Time har vært Norges ambassadør både til Ukraina og til Russland. Han har også vært generalkonsul i Murmansk. Tirsdag formiddag landet han i Kirkenes, for å delta på Kirkeneskonferansen.

Øyvind Nordsletten, nå pensjonist, har fulgt nyhetsstrømmen tett de siste dagene. Han følger med i russiske og ukrainske medier – og i nyhetsstrømmen i Vesten

– Jeg ble sittende seint utover mandagskvelden, sier Nordsletten, som tirsdag formiddag landet i Kirkenes, for å delta på Kirkeneskonferansen.

Dette har skjedd:

Putin har talt til folket og anerkjent suvereniteten til de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhans

Putin har sendt inn det han kaller fredsbevarende styrker i Øst-Ukraina

Vesten fordømmer og varsler sanksjoner

Styrken er sendt inn i områdene der det var et statskupp i 2014. Siden separatistene overtok makten har 14.000 mennesker blitt drept.

Overrasket

Nordsletten har bakgrunn som ambassadør til Norge både i Ukraina og til Russland. Han snakker flytende russisk og gjør seg godt forstått på ukrainsk. Språket holder han blant annet ved like mellom tomater og agurker i Wiig Gartneri, der han jobber noen timer hver dag.

Øyvind Nordsletten, pensjonert ambassadør fra Jæren, jobber nå som tomatplukker på Miljøgartneriet til Kåre Wiig i Klepp.

– Er du overrasket over det som nå skjer?

– Ja, jeg må si det. At det skulle spisse seg til en krise i 2022 som ikke ligner noe vi har sett i Europa siden den kalde krigen, det overrasker meg. Men, de siste dagene har det jo blitt mer og mer klart at utviklingen gikk fra vondt til verre, og at forsøkene på en diplomatisk løsning løp ut i sand. Det er sterkt beklagelig, sier Nordsletten, og kaller situasjonen dramatisk.

– Jeg registrerer at FNs generalsekretær er veldig klar i sin fordømming og sier at Russlands opptreden er et klart brudd på folkeretten og FN-pakten, som russerne pleier å være opptatt av, sier Nordsletten.

– Kan Russlands handlinger klassifiseres som en invasjon?

– Når fremmede styrker ubedt tar seg inn på et annet lands territorium, kan jeg forstå dem som kaller dette invasjon, sier han.

– Handler krigshissingen om Putins ønske om å gjenreise det russiske imperiet

– Det handler i hvert fall om at Russland demonstrer sin makt og sin innflytelse, og sikrer seg sine posisjoner og interesser.

Russland svarer på sanksjoner

Tirsdag har Tyskland stanset godkjenning av rørledningen Nord Stream 2 til Russland og EU varsler omfattende sanksjoner mot Russland.

– Allerede da separatistene etablerte seg i de to «republikkene» i 2014 ble det iverksatt sanksjoner av økonomisk art. Russerne reagerte da med samme mynt. Norge, for eksempel, har mistet Russland som marked for sjømat. I tillegg er det tilfeller av visumnekt. Vestlige land nekter russiske borgere innreise – og motsatt. Når Vesten har iverksatt sanksjoner, svarer Russland alltid med samme mynt, sier Nordsletten.

– Kan sanksjoner få Putin til å endre kurs?

– Det er sagt fra Vesten, blant annet fra president Joe Biden, at hvis russerne ikke bøyer av vil det komme massive sanksjoner. Blant annet er det nevnt å utelukke Russland fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT. En russisk minister uttalte tidligere at sanksjonene kan resultere i en nedgang i landets BNP (bruttonasjonalprodukt), men ellers er det nok allmenn oppfatning at sanksjoner har en begrenset effekt. Det skal nok en del til for å endre atferden til Putin, men denne gangen har man fra vestlig hold gjort det klart at sanksjonene vil være omfattende og dyptgripende, så vi får se, sier Nordsletten.

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – er et internasjonalt betalingsnettverk for overføring av penger mellom banker som ikke er i samme land.

Dramatikken ikke over

– Jeg tror ikke dramatikken er over. Det som har preget hele denne krisen, er uvisse om hva som er neste trekk og hva som er det endelige målet. Forhåpentligvis kan partene komme til forhandlingsbordet, men slik situasjonen er nå, virker det ikke spesielt sannsynlig. Vi får håpe at fornuften vinner fram, men samtidig må vi være forberedt på at alt kan skje, sier Nordsletten, som sier Ukrainas ønske om å gå inn i Nato er som en rød klut for russerne.

Da han var i Ukraina for 30 år siden var kontaktene mellom Russland og Ukraina rimelig gode og oppslutningen om et eventuelt ukrainsk Nato medlemskap lav.

– På denne tiden var også forholdet mellom Nato og Russland rimelig konstruktivt. I 2002 ble det etablert en formell og positiv kontakt mellom Nato og Russland. Etter annekteringen av Krim i 2014 har imidlertid stemningen i Ukraina snudd. I dag viser meningsmålingene at det er flertall for Nato-medlemskap i Ukraina.

– Betyr dette at ukrainerne kjenner seg mer knyttet til Europa?

– Ukraina er et grenseland med linjer tilbake til begge sider. Men i dag reiser folk mye. Fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital har gjort Europa til et arbeidsmarked som omfatter folk fra mange kanter. Ukraina ha blitt en del av det store europeiske fellesskapet – men er samtidig et slavisk folkeferd og snakker et språk ikke ulikt russisk, sier Nordsletten, som ikke diskuterer konflikten mellom Russland og Ukraina når han er på jobb i gartneriet.

