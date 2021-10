AFP: G20-landene enige om 1,5-gradersmål

G20-landene er enige om at man skal følge målet fra Parisavtalen, og forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier kilder til nyhetsbyrået AFP.

«Familiebilde» av verdenslederne på G20-møtet.

Det har vært et stort press på G20-landene om å komme fram til en felles klimapolitikk under toppmøtet i Roma, som etterfølges av FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. De 20 store industrilandene står sammen for 80 prosent av verdens klimautslipp.

